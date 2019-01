V konjiški ring z vsaj treh kontinentov

Konjiški organizatorji svetovnega pokala v boksu so že pošteno zavihali rokave. Na dogodek, ki bo 23. in 24. februarja v športni dvorani v Slovenskih Konjicah, se v teh dneh pripravljajo zelo intenzivno. “Letos bodo na tekmovanju nastopili boksarji kar s treh ali štirih kontinentov, Evrope, Azije, Afrike in morda tudi Amerike,” sta povedala predsednik organizacijskega odbora konjiškega Grand Prixa Nani Franc Matjašič in predsednik Boks kluba Slovenske Konjice Damjan Šel.

