V konjiški ring bodo prišli odlični borci

Slovenske Konjice bodo tekmo svetovnega pokala v boksu gostile 23. in 24. februarja. Za zdaj kaže, da se bo tekmovanja udeležilo več kot 60 borcev iz Evrope, Azije in Afrike. Predsednik organizacijskega odbora konjiškega Grand Prixa Nani Franc Matjašič pa je že razkril tudi nekaj konkretnih imen boksarjev, ki naj bi pritegnila največ pozornosti gledalcev: “V konjiškem ringu bo ponovno nastopil velik talent svetovnega boksa Hugo Micallef. Monačan bo branil zlato medaljo z zadnjega nastopa v Slovenskih Konjicah. Svoje bodo dodali boksarji temne polti iz Nigerije, Gambije in Gane. Znova prideta tudi slovenska borca Gregor Škrjanec in Denis Lazar, ki sta najpomembnejši lovoriki domov odnesla lani.”

Konjiški ljubitelji boksa pa lahko v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE izvedo, za koga bodo lahko še posebej stiskali pesti.