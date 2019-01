V konjiški občini sedem novih predsednikov KS

V sedmih od 16-ih krajevnih skupnosti v konjiški občini so dobili nove predsednike. Novega predsednika ima tudi največja KS Slovenske Konjice, kjer je novega župana Darka Ratajca nasledil Stane Frim. Po dolgih letih je prišlo do spremembe v Draži vasi, kjer je vodenje KS prevzel Dejan Vrhovšek. Novi predsedniki so še: David Konec v Bezini, Ana Sevšek na Sv. Jerneju, Zdravko Podgoršek v Sojeku in Kamni Gori, Tadej Gumzej v Spodnjem Grušovju in Martin Zidanšek v Zečah.

Vse KS in predsedniki:

BEZINA: David Konec

DOBRAVA – GABROVLJE: Marjan Cugmas

DRAŽA VAS: Dejan Verhovšek

SVETI JERNEJ: Ana Sevšek

KONJIŠKA VAS: Marko Cigler

LOČE: Janko Čakš

POLENE: Jožef Fijavž

SLOVENSKE KONJICE: Stane Frim

SOJEK-KAMNA GORA: Zdravko Podgoršek

SPODNJE GRUŠOVJE: Tadej Gumzej

ŠPITALIČ: Janko Marinšek

TEPANJE: Anton Ofentavšek

VEŠENIK – BRDO: Branko Plankelj

ZBELOVO: Aleš Senker

ZEČE: Martin Zidanšek

ŽIČE: Jožef Satler