V konjiški občini načrtujejo: krožišči v Tepanju in Zečah, ter obvoznico proti Oplotnici

Tri večje projekte so izpostavili na nedavnem sestanku predstavnikov Direkcije RS za infrastrukturo in konjiške Občine.

Prvi projekt, ki bi ga lahko izvedli že naslednje leto, je izgradnja krožišča na avtocestnem priključku Tepanje, kjer se je Občina z lastniki zemljišč že dogovorila za odkupe.

Za obvoznico Slovenske Konjice–Oplotnica je zagotovljen kohezijski denar, in sicer skoraj pol drugi milijon evrov. Trenutno poteka parcelacija, gradnja pa je predvidena v letih 2022 in 2023. Isti letnici se omenjata tudi za rekonstrukcijo križišča ‘pri Križniču’ v Zečah. Tam zdaj načrtujejo krožišče, ki bo po oceni domačinov in strokovnjakov promet še nekoliko bolj umirilo. Še več o teh projektih in kje bodo gradili tudi pločnike pa jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

