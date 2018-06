V konjiški lekarni so tudi letos pripravili kar nekaj brezplačnih dejavnosti, ki so obogatile konjiške dneve. Poudarek letošnjih aktivnosti je bil na zdravju nog. Včeraj so izvedli še zadnje brezplačne meritve v ta namen. Popoldan pa so opravljali še brezplačno masažo obraza s hialuronsko kislino in kisikom.

Več o dejavnostih v konjiški lekarni naslednji teden v NOVICAH.