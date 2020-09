V konjiškem zdravstvenem vsak dan vzamejo od 20 do 30 brisov

V konjiškem zdravstvenem domu v zadnjih dneh opažajo porast različnih obolenj dihal, zato tudi več testirajo.

V ambulante Zdravstvenega doma Slovenske Konjice se v zadnjih dneh obrača več oseb s prehladnimi obolenji in akutnimi obolenji zgornjih dihal. Ker je težko določiti, ali gre pri bolniku zgolj za prehlad, morda gripo ali pa za covid-19, v tem času vzamejo veliko več brisov, nekje od 20 do 30 na dan.

V zadnjih dneh je na območju vseh treh občin, konjiške, zreške in vitanjske, sicer poraslo število oseb z boleznijo covid-19. Čeprav vsa obolenja, ki se pojavljajo v teh dneh, niso covid-19, je nujno, da smo ob znakih okužb previdni.

Previdno in ob upoštevanju ukrepov

Direktor Zdravstvenega doma Dejan Verhovšek poziva k previdnosti in upoštevanju ukrepov za zajezitev okužb. Predvsem je pomembno, da v primeru pojava znakov okužbe odreagiramo mirno, odgovorno in poiščemo informacije pri strokovnjakih. “Osebni izbrani zdravnik tisti, pri katerem bomo dobili informacije in usmeritve glede nadaljnjih ukrepov in zdravljenja,” poudarja Verhovšek in poziva, da upoštevamo spremenjen režim dela zdravstvenega doma, saj bi vsak vnos okužbe lahko ohromil delo ambulant in še otežil dostop do zdravnika.

Tako ob pojavu simptomov pokličimo zdravnika, ki bo določil, ali je treba na bris. Te v Slovenskih Konjicah bolnikom s sumom na covid-19 jemljejo vsak dan, z izjemo nedelj.

V zdravstveni dom lahko vstopijo le naročeni bolniki, pri tem je obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok in merjenje telesne temperature.

Ob vstopu morajo bolniki izpolniti in podpisati izjavo o zdravstvenem stanju. Pri tem je pomembno, da osebju dajejo prave in resnične podatke o svojem zdravstvenem stanju, saj lahko sicer resno ogrozijo zdravje zdravstvenih delavcev in normalno delovanje zdravstvenega doma.

Naročanje na zdravstvene storitve poteka po telefonu, elektronski pošti ali preko aplikacije priZdravniku (glejte spletno stran www.zd-slovenskekonjice.si). “Zaradi izjemnega povečanja telefonskih klicev prosimo bolnike za potrpežljivost oz. uporabo elektronske pošte ali aplikacije priZdravniku,” svetuje Verhovšek.

Najpogostejši znaki okužbe

Kakšni so najpogostejši znake okužbe, pojasnjuje Nina Jakop, dr.med., specializantka.

“Bolezen večinoma (v 80 odstotkih) poteka z blagimi simptomi in znaki, bolnik je kužen od 2 do 14 dni (v večini primerov 4 do 6 dni) pred pojavom prvih znakov bolezni.

Najpogosteje se pojavijo: vročina, kašelj, utrujenost, zadihanost, bolečine v sklepih in mišicah, boleče žrelo, glavobol, zamašen nos ter spremenjen voh in okus, v nizkem odstotku tudi prebavne motnje. Potrebna je večja previdnost pri starejših ter kroničnih bolnikih.

Navodila za lajšanje simptomov bolnik glede na stanje in predhodne bolezni prejme s strani izbranega osebnega zdravnika, vsekakor pa veljajo splošna navodila: svetuje se počitek ter zadosten vnos tekočine. Če se pri bolniku pojavi težko dihanje, je treba ponovno poklicati osebnega zdravnika oz. dežurnega zdravnika, da oceni, ali je potrebno dodatno zdravljenje.”

(N. K.)