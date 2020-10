V konjiškem Zdravstvenem domu za zdaj ni sprememb pri delu, novih okužb niso zaznali

V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice za zdaj zaradi razglašene epidemije niso spremenili načina dela.

Vse dejavnosti delujejo kot doslej, bolniki se morajo na obravnavo naročiti preko telefona ali spletnih poti, razen če potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Med osebjem Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in njegovih enot v Vitanju in Zrečah v zadnjih dnevih tudi niso odkrili novih okužb niti odrejali karanten. Reševalca, ki v teh dneh prebolevata okužbo s koronavirusom, se počutita dobro in se naslednji teden že vračata nazaj na delo.

Dnevno vzamejo med 20 in 30 brisov

Direktor Dejan Verhovšek ugotavlja, da zadnje tedne drastičnega povečanja okužb niso zaznali, tako dnevno vzamejo med 20 in 30 brisov. Po odvzemu brisa morajo osebe do rezultata ostati doma v samoizolaciji, prav tako njihovi najbližji, s katerimi so imeli tesen stik, dodaja Verhovšek. Rezultati so praviloma znani še isti , v redkih primerih tudi naslednji dan.

V zdravstvenem domu pregledajo tudi osebe s sumom na okužbo in obolele s koronavirusom v ločenih prostorih in ob predhodni najavi, da se osebje ustrezno pripravi.

Podrobneje o tem, kako potekajo testiranja in kako v teh dneh do zdravnika, pa v četrtek v novi številki lokalnega časopisa NOVICE – prejemejo ga vsa gospodinjstva občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, seveda brezplačno. (N. K.)

1 od 4