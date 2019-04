V konjiškem zdravstvenem domu primanjkuje prostora

Zdravstveni dom v Slovenskih Konjicah, zgrajen leta 1981, je postal pretesen za vse dejavnosti, ki jih že izvajajo oz. jih še nameravajo. Zato že nekaj časa razmišljajo o prizidku, s katerim bi rešili prostorsko stisko. Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Dejan Verhovšek je na zadnji seji konjiškega občinskega sveta svetnike seznanil, da že aktivno urejajo dokumentacijo.

Po besedah Verhovška bi glede na idejno zasnovo s prizidkom pridobili približno 600 kvadratnih metrov dodatnega prostora. V njem bi dobila prostor vsaj ena (zdaj je na drugi lokaciji) ali več ambulant družinske medicine, v novozgrajeni del pa naj bi prestavili ginekološko ambulanto, ki je zdaj umeščena na neprimerno mesto (ob dežurni ambulanti) in fizioterapijo, kjer imajo premalo prostora.

Razmere v Zdravstvenem domu dobro pozna tudi Darko Ratajc, ki je bil do izvolitve za župana direktor zavoda. Pod njegovim vodstvom so o projektu sploh začeli naglas razmišljati, tako da njegova podpora prizidku ni sporna. “Cilj je, da letos pridobijo vso dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Graditi bi začeli naslednje leto, končali pa najverjetneje leta 2021. Naložba bo po prvih ocenah vredna približno milijon evrov. Polovico tega denarja bi zagotovili iz presežka, ki ga je pridelal Zdravstveni dom v preteklosti, nekaj naj bi dobili iz ekosklada, ostalo pa iz občinskih proračunov treh občin soustanoviteljic,” je pojasnil Ratajc.