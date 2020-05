V konjiškem Starfitu računajo, da bi z delom lahko začeli 1. junija

Fitnesi za zdaj ostajajo zaprti tudi na Konjiškem. Lastnik Fitnes Centra Starfit Niko Valand pravi, da točnih navodil od pristojnih še nimajo, predvideva pa, da bodo lahko z delom znova začeli s 1. junijem. Ob ponovnem odprtju Starfita ne pričakuje bistvenih novosti v primerjavi z obdobjem pred ‘korona krizo’: “Ukrepi bodo standardni. V našem fitnes centru redno razkuževanje, umivanje rok in prezračevanje prostorov prakticiramo že ves čas. Tudi varnostne razdalje smo se posluževali že prej.” Valand je dodal, da so bili zadnji trije meseci res težki, saj so čez noč ostali brez prihodkov. Verjame pa, da se bodo uspeli pobrati, samo da bodo lahko začeli delati.

Kako je z drugimi fitnesi (v Slovenskih konjicah, Zrečah in Oplotnici) preverite v novi izdaji lokalnega časopisa NOVICE.