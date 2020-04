V konjiškem podjetju Kostroj Strojegradnja dela večina zaposlenih

Konjiško podjetje Kostroj strojegradnja zaposluje 122 ljudi, od katerih jih je trenutno 13 odstotkov na čakanju. Takoj ob pojavu koronavirusa so sprejeli stroge samozaščitne ukrepe – delavci uporabljajo zaščitna sredstva, razporedili so jih tudi v dve izmeni. Podjetje je zaprto za vse obiskovalce, razen za transport prodanih izdelkov in nabavo materiala.

Podjetje Kostroj strojegradnja je izvozno usmerjeno, saj izvozijo 92 odstotkov proizvodov. Po besedah direktorja Ivana Furmana trenutno poslujejo optimalno glede na nastale razmere.

Na programu strojegradnje delajo s polnimi kapacitetami, ker imajo še stara naročila. Tudi nova naročila sicer prihajajo, vendar v precej manjšem obsegu. Predvsem jih skrbi, kako bo z naročili v četrtem kvartalu letošnjega leta in v naslednjem letu. V B-programu, kjer izdelujejo izdelke za avtomobilsko industrijo, pa imajo zaradi pomanjkanja naročil zaposlene že tri tedne na čakanju in bo tako ostalo do nadaljnjega. (Jure Mernik)