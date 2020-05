V konjiškem občinskem svetu imajo novo svetnico

Na zadnji seji konjiškega občinskega sveta je lahko prvič glasovala tudi nova svetnica Snežana Brumec, ki je na zadnjih lokalnih volitvah kandidirala na listi Slovenske demokratske stranke (SDS). V 23-članskem občinskem svetu je zasedla sedež pokojnega Antona Ofentavška. Brumčeva, ki so ji mandat svetnice potrdili že na prejšnji seji občinskega sveta, je zdaj postala še predsednica Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga je doslej vodil Peter Koren. Do manjših sprememb pa je prišlo še v nekaterih drugih občinskih odborih, med drugim so Bojana Podkrajška imenovali za novega predsednika Odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. (Jure Mernik)