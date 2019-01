V Lambrechtovem domu praznovali 100 let Vitanjčanke Julijane Trobec

Najstarejša prebivalka Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah je Vitanjčanka Julijana Trobec, ki je danes dopolnila 100. rojstni dan. Ob njenem visokem jubileju so ji dopoldne pripravili praznovanje. Direktorica Lambrechtovega doma Irena Vozlič je ob tem povedala: “Praznovanja so se udeležili predstavniki občine Vitanje, društva upokojencev, Rdečega Križa in organizacij, s katerimi je slavljenka v preteklosti sodelovala. Pridružili so se tudi prijatelji iz rodne Kostrivnice.” Poleg prijetnega druženja so v Lambrechtovem domu poskrbeli za dobrote in med drugim spekli veliko rojstno dnevno torto. Ob glasbi in prepevanju je slavljenka zaplesala z vitanjskim županom Slavkom Vetrihom in prepevala skupaj s Pevci izpod Boča.

Sicer pa Lambrechtov dom Slovenske Konjice razpolaga s 160-imi posteljami in je trenutno popolnoma zaseden. Kar 102 zaposleni osebi skrbita, da vse nemoteno poteka. Tako zdravstveno-negovalna enota, pralnica, služba pomoči na domu, ko tudi služba prehrane in uprava z recepcijo.

