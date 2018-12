V konjiškem Lambrechtovem domu imajo tri nove televizorje

Današnji dan je za varovance konjiškega Lambrechtovega doma poseben. Tradicionalno so jih pred prazniki obiskali trije gospodje, po besedah direktorice doma, Irene Vozlič, so to trije dobri možje. Konjiški župan, Darko Ratajc, zreški župan, mag. Boris Podvršnik in vitanjski župan, Slavko Vetrih so oskrbovancem namenili praznična voščila in lepe želje ob prihajajočem novem letu. Srečanja se niso udeležili praznih rok. Vsak župan je prinesel televizor, ki jih bodo namestili v sobe.

Praznični dogodek so zaključili z božično mašo, ki jo je daroval konjiški arhidiakon Jože Vogrin.

