V konjiškem Domu kulture zaključni večer Festivala Spirala

Navdahnjeno s kulturo, poezijo in prozo. Tako je bilo nocoj v stavbi konjiškega Doma kulture, kjer je potekal zaključni večer Literarnega festivala Spirala. V čitalnici Splošne Knjižnice Slovenske Konjice so obiskovalci premierno prelistali četrto izdajo Literarne revije Spirala. Ustvarjalci, katerih prispevki so bili objavljeni, so prebirali svoja dela, razglasili so tudi nagrajenko za poezijo in nagrajenca za prozo. Temu je v dvorani kulturnega doma sledil literarno-glasbeni večer z Vinkom Möderndorferjem in glasbenim gostom Krisitanom Koželjem.

Več o dogajanju in o tem, da se je glas o literarni reviji in festivalu začel širiti ne le po Sloveniji temveč tudi preko državnih meja, preberite v četrtkovih NOVICAH.