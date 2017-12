V Konjicah včeraj skoraj, danes pa že zares

S praznovanjem novega leta, kakopak. Pred Domom kulture so silvestrovanje včeraj resda pripravili za otroke, rajali pa so skupaj z njimi tudi starejši. Za vsakogar se je namreč kaj našlo. Otroška srca so tako najprej osvojili škrata, zajček, medvedek in snežak iz skupine Malibu, kmalu za njimi pa je Konjice obiskal tudi dedek Mraz. Da bi vesele družbe ne zazeblo, so razen gostincev vseskozi skrbeli animatorji in plesalci iz plesne šole Jay Dance Studio, na koncu pa sta občinstvu glasilke, roke in noge dodobra ogrela še raperja Trkaj in Nipke. In danes? V družbi konjiškega podžupana Petra Korena in ansambla Črna mačka se bo do novega leta 2018 na Mestnem trgu kmalu tudi zares začelo odštevati.

Več o konjiškem silvestrovanju pa že v naslednji številki lokalnega časopisa Novice.