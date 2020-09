V Konjicah ‘triatlon’ poezije, likovne umetnosti in ročnih del

Turistično društvo Slovenske Konjice je včeraj v konjiškem Poslovno Trgovskem centru (PTC) pripravilo razstavo ročnih del, poezije in likovne umetnosti.

Mamina čipka – nitka prijateljstva

»Že pomladi smo želeli pripraviti mednarodno prireditev Pomladni nasmeh, na kateri bi bile predstavljene svetovno znane Paške čipkarice z bogato kulturno dediščino. Takrat nam zaradi sile razmer ni uspelo, smo pa zdaj pripravili razstavo pod naslovom Mamina čipka – nitka prijateljstva,« je povedal predsednik društva Cveto Štefanič.

Ročna dela so predstavila mnoga društva iz Slovenije, posebej pa so razstavo obogatile članice Društva kmečkih žena Oplotnica – sekcija Šmarnice, Društvo upokojencev Slovenske Konjice – sekcija Spominčice in članice mnogih društev iz Vojnika. Poleg omenjenih si je bilo mogoče ogledati tudi druge umetnine, ki so jih na razpis ‘Mamina čipka – nit prijateljstva’ poslali posamezniki in društva iz Slovenije.

Razstavo so obogatili z umetniškimi deli različnih ustvarjalcev. Risbe izpod peresa je razstavil mlad in perspektiven umetnik Gašper Sojč. Svoje slike je na ogled postavila tudi slikarka Majda Jakopič, ki je na dan dogodka za obiskovalce odprla svoj atelje. Na razstavi, s katero so obeležili svetovni dan turizma, so sodelovali še mladi literati s svojimi pesniškimi stvaritvami, predstavljenimi na velikih panojih. (Z. M., po C. Š.)

1 od 6