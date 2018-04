V Konjicah bo tradicionalno Jurjevanje tudi kulinarično obarvano

Tradicionalno Jurjevanje bodo v soboto pripravili v Slovenskih Konjicah. Že drugič bo tudi v znamenju lokalne kulinarike, saj pripravljajo Jurijev festival kulinarike in domačih obrti.

Pripravljajo zelo pestro dogajanje. Med drugim bodo obiskovalcem ponudili izbrane jedi iz območja destinacije Rogla-Pohorje, predstavili se bodo mojstri domačih obrti, skušali bodo sestaviti najdaljši konjiški štrudl, nastopali bodo glasbeniki in plesalci, potekala bo predstava za otroke, … Vse dogajanje bo spremljal Konjiški zmaj, obiskovalci pa se bodo lahko med drugim podali tudi na brezplačno vožnjo s kočijami do Zlatega griča in Dvorca Trebnik.