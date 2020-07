V Konjicah odprli težko pričakovan bazen

Po dveh letih obnove so včeraj v Slovenskih Konjicah odprli težko pričakovan bazen. Obnavljali so ga vse od novembra 2018. Skozi še kako potrebno obnovo so zgradili novi olimpijski plavalni bazen in čofotalnik za najmlajše ter prenovili pripadajoče objekte, kot so strojnica, sanitarni prostori in garderobe. Novozgrajen je tudi vhod z blagajno. Ob bazenu je urejeno parkirišče.

“Konjiški bazen je objekt, ki si ga Konjice zaslužijo. Vedno je bil del našega kraja. Bil je tudi eden prvih olimpijskih bazenov v Sloveniji, ki so ga Konjičani zgradili popolnoma prostovoljno. Upam, da bo razveseljeval veliko generacij,” je ob odprtju povedal župan Darko Ratajc.

Bazen bo odprt vsak dan med 10. in 20. uro. Cena dnevnih vstopnic bo za odrasle 6 evrov, za otroke, dijake, študente in upokojence 4 evre. Možen bo tudi nakup popoldanskih in sezonskih vstopnic. (Foto: JKP Slovenske Konjice)