V Knjižnici Rogaška Slatina opažajo bralne spremembe, ponovno omogočajo izposojo

Knjižnica Rogaška Slatina je tako kot ostale knjižnice ob izrednih razmerah morala zapreti vrata. Ljudje si knjig v fizični obliki niso mogli izposoditi, začeli pa so uporabljati e-knjižnico. V tem času so morali odpovedati tudi nekaj načrtovanih dogodkov, sedaj pa so prišli do trenutka, ko si ljubitelji knjig že lahko po predhodnem naročilu izposodijo želeno gradivo. Vračilo zaenkrat še ni možno, naj bi pa tudi knjige po vrnitvi šle v štirinajstdnevno karanteno pred naslednjo izposojo.

Knjižnica Rogaška Slatina je 13. marca tako kot ostale slovenske splošne knjižice zaradi koronavirusa zaprla svoja vrata za uporabnike. S težkim srcem, a vendarle v zavedanju, da je zdravje ljudi v tem kriznem trenutku najpomembnejše. Sedaj pa je končno prišel čas, da se je izposoja, seveda pod določenimi pogoji, vzpostavila in ljudje so lahko pričeli brati.

»Ljudje so bili v trenutku zaprtja knjižnic zbegani, klici so se vrstili eden za drugim, pojavljala so se vprašanja, kako lahko vrnejo gradivo, ki mu je oz. mu bo potekel rok izposoje, kako do knjig, ki jih potrebujejo. Ko se je začela šola na daljavo, so bila ta vprašanja še pogostejša. Uporabnike smo napotili in jih na daljavo izobraževali za uporabo e-knjižnice, tj. Biblosa in podatkovnih zbirk, do katerih lahko dostopajo preko naše spletne strani. Vsa navodila za namestitev ustreznih programov so navedena tudi na spletni strani in FB-profilu knjižnice. Da smo občanom knjižnico še bolj približali, smo za čas krize ponudili brezplačen spletni vpis, ki je omogočal uporabo storitev e-knjižnice. Po šestih tednih karantene smo tako z vsemi opisanimi aktivnostmi dosegli izjemno povečanje uporabe Biblosa glede na leto 2019, in sicer smo zabeležili trikratno število izposojenega gradiva v prvih treh mesecih in pol glede na lansko izposojo, ravno tako je precejšnje zanimanje za branje spletnih časopisov in podatkovnih zbirk, ki jih ponujamo. Za najmlajše enkrat tedensko pripravljamo pravljice od doma, namige za preživljanje prostega časa občasno podajamo tudi preko družbenih omrežij,« pojasnjuje direktorica knjižnice Rogaška Slatina mag. Nataša Koražija.

Ponovna možnost izposoje Vlada je začela s postopnim sproščanjem ukrepov in tako so tudi v Knjižnici Rogaška Slatina na rahlo odprli vrata za uporabnike za izposojo gradiva, kar je glede na odziv bralce zelo razveselilo. Po navedbah mag. Nataše Koražija jim izposoja pod posebnimi pogoji ne povzroča nobenih težav. »Pokličejo v knjižnico, posredujejo seznam želenega gradiva, ki ga potem prevzamejo pred vrati knjižnice ob dogovorjeni uri. Samo v prvem dnevu smo v štirih urah izposodili in predali 100 enot gradiva. Uporabniki gradivo prevzemajo vsakih 15 min; na ta način smo poskrbeli, da se po nepotrebnem ne srečujejo. Če kdo gradiva ne more prevzeti, omogočamo tudi dostavo na dom.« Na vprašanje, kakšna so opažanja, po katerem čtivu bralci v tem obdobju najbolj posegajo pa Koražija odgovarja: »Najbolj brane knjige na Biblosu v tem obdobju so Belo se pere na devetdeset, Seksi sosed in Poročena do ponedeljka, v teh dneh, ko pa smo začeli prilagojeno z izposojo gradiva, pa najraje naročajo lahkotno čtivo, redko tudi strokovno gradivo.« V slatinski knjižnici zelo promovirajo tudi dostopanje do e-virov, članom jih omogočajo kar nekaj; zbirka PressReader omogoča dostop do več kot 6.000 časnikov in revij iz več kot 100 držav v več kot 60 jezikih. Dostopni so najpomembnejši svetovni časniki, v slovenskem jeziku so na voljo Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Vendar pa, če mislite, da je karantene s tem konec, se motite; ko se bodo vrata knjižnice vendarle spet odprla, bodo postopoma začeli sprejemati tudi izposojeno gradivo. »Trenutno velja, da bomo morali knjige po vračilu vsaj 14 dni obdržati v karanteni, preden jih bomo spet postavili nazaj na police,« zaključuje direktorica mag. Nataša Koražija. (Karmen Cvirn)