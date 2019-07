V Klokočovniku vzgojili šampiona

Da na Konjiškem pridelujejo kakovostna vina, je znova potrdilo Mednarodno ocenjevanje vin v Gornji Radgoni, ki se ponaša s 45-letno tradicijo. Tokrat je sodelovalo 209 vinarjev iz petih držav, ki so v ocenjevanje ponudili 678 vzorcev.

Strokovna komisija je podelila 9 nazivov šampion. Med drugim belemu vinu Chardonnay Prestige, sorte suho, letnik 2016, vinogradnika in vinarja Jurija Brumca iz Klokočovnika. Svoja vina uspešno prodaja doma in v tujini pod blagovno znamko Meum Winery. »Zelo sem vesel. To je že moj tretji šampion. Vse tri doživljam in prejemam kot potrditev, da sem na pravi poti. Prvega sem prejel na tekmovanju Decanter v Londonu, drugega predlani na Vino Ljubljana, tretjega v Gornji Radgoni, a prvič za suho vino,« še pravi Brumec.

Zlati grič je za traminec, sauvignon in renski rizling prejel srebrno priznanje. Pomurski sejem v Gornji Radgoni je skupaj s sodelujočimi enologi ponosen na zaupanje vinarjev. Je edina institucija v Sloveniji, ki organizira mednarodno ocenjevanje vin s tako dolgo tradicijo, zato z optimizmom zre v prihodnost.