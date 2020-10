V katerih občinah na Štajerskem včeraj nove okužbe + karantena šola Zreče

V Sloveniji smo včeraj zabeležili rekordno število novih primerov okužbe s koronavirusom. Od tega je bilo kar nekaj okužb tudi na Štajerskem.

Največ 13 v Mariboru, 6 v Slovenskih Konjicah, 4 v Slovenski Bistrici, po 3 v Zrečah, Šmarju pri Jelšah in Vojniku, po 2 v Makolah, Šentjurju, Celju in Rogaški Slatini ter en primer v Oplotnici. Novih primerov niso zaznali v Vitanju, Rogatcu, Poljčanah, Štorah.

Stanje aktivno okuženih po občinah je torej:

v Celju 58,

v Slovenskih Konjicah in Slovenski Bistrici po 33,

v Zrečah in Šentjurju po 29,

v Rogaški Slatini 18,

v Šmarju pri Jelšah 13,

v Oplotnici 10,

v Vitanju 9,

v Vojniku 8,

v Makolah 6,

v Poljčanah 5,

in v Podčetrtku ter Rogatcu po 3.

V občinah Štore, Dobrna in Dobje trenutno ni aktivno okuženih.

Zaradi okužbe med učenci v karanteni tudi razred otrok iz Osnovne šole Zreče

Včeraj so okužbo s koronavirusom potrdili pri enem izmed učencev Osnovne šole Zreče. V karanteni je tako en razred otrok, prostore šole so včeraj popoldne s pomočjo zreških gasilcev razkužili. Ti učenci bodo do konca tedna imeli pouk na daljavo, v ponedeljek pa se, če bodo zdravi, vračajo nazaj v šolske klopi. Epidemiologi iz NIJZ učiteljem in drugim delavcem šole karantene niso odredili, saj so upoštevali vse predpisane ukrepe, nošenje mask, upoštevanje razdalje in razkuževanje rok.