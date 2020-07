V karanteni že 41 otrok in 6 odraslih iz Vrtca Rogaška Slatina

V karanteni je že 41 otrok in 6 odraslih iz Vrtca Rogaška Slatina.

Potem ko so v sredo v Vrtcu Rogaška Slatina odkrili prvo okužbo s koronavirusom pri otroku, so včeraj okužbo potrdili še pri dveh strokovnih delavkah.

Tako je bilo danes zjutraj v karanteni skupaj 41 otrok in 6 odraslih iz vrtca Izvir. Kot je zjutraj za Radio Rogla povedala ravnateljica Majda Plavčak, vseskozi sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Tako so prostore vrtca včeraj razkužili, zaprt ostaja vhod s tremi igralnicami in sanitarijami, sicer pa vrtec danes obratuje normalno. Kakšnih drugih ukrepov do danes zjutraj vrtcu strokovnjaki z NIJZ niso naložili.

Ravnateljica pa opaža, da je danes doma ostala približno polovica otrok, ki obiskuje enoto Izvir.

O morebitnih novih okužbah bodo vodstvo vrtca z NIJZ obveščali tekom dneva. (N. K.)