V januarju Noč Modrijanov na televiziji

Drugi januarski vikend si rezervirajte za Noč Modrijanov. V petek, 11. januarja, in v soboto, 12. januarja, na drugi januarski vikend 2019, bo na TV Slovenija 1, ob 20.00, premierno televizijsko predvajanje Noči Modrijanov 2018.

Ogledali so boste lahko več kot 700 glasbenikov in plesalcev, ki jih je oktobra letos v živo z navdušenjem spremljalo 12 tisoč obiskovalcev. Ogledali si boste lahko oder na kar 900 kvadratnih metrih, ki je bil razdeljen na 9 prizorišč na osmih nivojih, scena pa je bila sestavljena iz 110 kubičnih metrov lesa, ki jih je v Celje pripeljalo 5 vlačilcev. Za primerno osvetlitev in ozvočenje so uporabili 250 luči, 60 mikrofonov, vse skupaj pa je spremljalo 180 kvadratnih metrov ekranov in 10 kamer.

Letošnji oder Noči Modrijanov, ki je predstavljal Slovenijo in njene pokrajine, je po dimenzijah bil presežnik v zgodovini prireditev v Sloveniji. Na njem so sodelujoči, od glasbenikov do plesalcev in pesnikov, pripovedovali o tem, zakaj imajo radi Slovenijo in ljudi, ki tu živijo. »Želeli smo se pokloniti Sloveniji in njenim ljudem,« so povedali Modrijani, ki so avtorji prireditve in scenarija. Noč Modrijanov 2018 so podnaslovili Tu smo doma.

Za izvedbo Noči Modrijanov 2018 je skrbelo petnajst produkcijskih ekip (okrog 130 ljudi), s tehničnim producentom Smiljanom Greifom in glasbenim producentom Martinom Juhartom. Megalomansko sceno je zasnoval Miha Prosen iz Kamnika, sicer oblikovalec notranjega interjerja in hiš, pri etnoloških posebnostih je svetoval dr. Blaž Podpečan, sceno pa je nato tehnično izrisal arhitekt Andrej Šifer. Sceno so nato v svojih delavnicah izdelale izjemne ekipe Marka Setnikarja, Mareta Hudovernika, Romana Planka in Dimitrija Petka. Režiser posnetka za televizijo je Marjan Kučej.