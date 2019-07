V Imenem pripravili tradicionalne Konjske dirke

Zadnja julijska sobota je v sklopu Poletja v Podčetrtku že tradicionalno rezervirana za Konjske dirke, ki jih organizirajo člani Konjenice Virštanj Obsotelje. Tokratne dirke, ki so se odvijale že trinajstič, so za začetek postregle z dirkama ponijev, nato pa so na vrsto prišli tisti »pravi in veliki« konji, ki gledalcev ob spustu v dir ne pustijo ravnodušnih. Med drugim si je bilo mogoče ogledati dirko rodovniških hladnokrvnih konj, dirko ženskih jahačic, dirko rekreativnih konj, Slovenskih toplokrvnih konj, polnokrvnih Angleških konj ter Arabskih konj, veliko zanimanja pa je požela dirka članov Konjenice Virštanj Obsotelje, za katero so obiskovalci lahko skozi dan tudi stavili na zmagovalca.

Poleg dirk je bilo skozi celoten popoldan poskrbljeno še za bogat spremljevalni program z jahalno točko s plesalkami, razstavo konj, konjsko tombolo, obilico hrane in pijače, večer pa se je zaključil z zabavo z ansamblom Pajdaši.