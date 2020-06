V igri za naslov državnih prvakov resno tudi Celjani in Mariborčani

Nogometaši Celja so dobili derbi vodilnih ekip 1. slovenske lige. V soboto so v gosteh z 0:1 premagali ljubljansko Olimpijo – zadel je Mitja Lotrič. Celjani so se s tem še bolj resno vključili v boj za naslov državnega prvaka. Po odigranem 27. krogu oz. treh četrtinah prvenstva imajo namreč le dve točki manj od Olimpije.

Mariborčani so danes doma igrali proti Aluminiju – tekma se je končala s 3:0 (strelci: Ivan Kontek – avtogol, Luka Zahović, Amir Dervišević – 11-metrovka). S tem je Maribor od vrha lestvice oddaljen le še štiri točke. (Jure Mernik)