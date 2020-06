V hotelu Jakec na Treh kraljih nocoj odpirajo prenovljeno teraso

V hotelu Jakec na Treh kraljih v minulih mesecih kljub koronavirusu niso počivali. Pred hotelom so uredili prvo pohorsko »plažo« z udobnimi stoli ter ležalniki na mivki in igrali za otroke. Nocoj pa bo še odprtje prenovljene terase na strehi družinskega hotela.

Terasa je velika 350 kvadratnih metrov in nudi prijeten ambient za pogostitve, team buildinge, tematske večere in podobno. Nocoj bo odprtje terase s prav posebnimi gosti, pravi direktor Aleš Juhart: »Pripravljamo kulinarično razvajanje na strehi hotela. Imeli bodo odlične glasbene goste; saksofonista Ota Vrhovnika in znana operna pevca iz Slovenske Bistrice Petro ter Sergeja Ruprehta. Upamo, da nam bo vreme naklonjeno in bomo lahko na strehi hotela in ob krasnih pogledih v nebo in dolino uživali vse do sobotnega jutra.«

Z odprtjem terase v hotelu Jakec začenjajo s sklopom prireditev Poletje na planini – vsak petek nameravajo na terasi izpeljati kakšno prireditev, kot so pokušine vin, kulinarična razvajanja, gledališke predstave in druge. (B. Petelinšek)