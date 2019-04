V Gabrovniku v betonsko ograjo, na avtocesti na streho

Gabrovnik, 20. april – Popoldne je osebno vozilo trčilo v betonsko ograjo. Gasilci PGD Sloven-ske Konjice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP Slovenske Konjice ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi in ga očistili. Poškodovanega vozni-ka so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Slovenske Konjice, 20. april – Ob 21.28 se ja na avtocesti Slovenske Konjice – Celje, med pre-doroma, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Slovenske Konjice in Zreče so zavaro-vali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem in počistili razlite motorne tekočine s cestišča. Reševalci NMP Slovenske Konjice so poškodovano osebo oskr-beli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

Foto: PGD Slovenske Konjice