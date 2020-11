V Domu za starostnike v Slovenski Bistrici že 45 okuženih stanovalcev

V Domu dr. Potrča Poljčane, v enoti Slovenska Bistrica se število okužb z novim koronavirusom še širi. Danes imajo evidentiranih že 45 okužb pri stanovalcih in 9 pri zaposlenih v zdravstveni negi. Vse stanovalce z okužbo so premestili v rdeče cone, ki so zdaj v pritličju doma (v bivalnih enotah A in B ter v dnevnem centru), in pa v prvem nadstropju na bivalni enoti D.



V domu se zdaj soočajo z veliko kadrovsko stisko. Pri delu jim sicer pomaga nekaj prostovoljcev, ki pa ne morejo samostojno delati. Iz bistriškega zdravstvenega doma so jim za prihodnji teden zagotovili pomoč diplomirane sestre in študentke zdravstvene nege.

Občina Slovenska Bistrica je med tem tudi zagotovila možnost organiziranja rdeče cone za obolele v atletski dvorani. Toda v domu pravijo, da je to res zadnja možnost, ki jo bodo izkoristili le, če ne bodo mogli več organizirati dela v samem objektu.

Kako se počutijo oboleli stanovalci? »Moram reči, da je njihovo zdravstveno stanje dokaj zadovoljivo. V glavnem ne kažejo simptomov, razen redkih izjem. Enega stanovalca pa smo danes zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja odpeljali v UKC Maribor,« je povedala direktorica Iva Soršak. (B. Petelinšek)