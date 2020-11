V Domu za starostnike v Slovenski Bistrici žal ostali brez treh stanovalcev, prve okužbe tudi v domu v Poljčanah

Iz Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane prihajajo slabe vesti: v Enoti Slovenska Bistrica so danes žal ostali brez treh stanovalcev. V petek so bili zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja odpeljani v UKC Maribor, kjer pa jim niso mogli več pomagati.

Poročajo tudi o novih okužbah: v Enoti Slovenska Bistrica je zdaj 55 stanovalcev z aktivno okužbo. Dva sta danes ozdravela in sta se vrnila v svoje sobe.

Dve okužbi pa so zaznali tudi v domu Poljčane – okuženi stanovalki bosta danes prepeljani v negovalno bolnišnico v Topolšico. Bodo pa pripravili vse potrebno za organizacijo rdeče cone tudi v Poljčanah.

»Vodstvo in zaposlene so današnje smrti izredno prizadele, s skrajnimi napori skrbimo za stanovalce v Enoti Slovenska Bistrica,« so še sporočili iz doma.

