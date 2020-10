V domu za starostnike v Slovenski Bistrici za zdaj uspešno preprečili nadaljnje okužbe – vsi včerajšnji testi so bili negativni

Iz doma za starejše v Slovenski Bistrici prihajajo spodbudne vesti: vseh 61 včeraj odvzetih brisov med stanovalci in zaposlenimi je negativnih.



Testiranja so izvedli po tem, ko so bili obveščeni o dveh okužbah s covid-19; eno pri zaposlenem in eno pri stanovalcu. Še vedno imajo v domu organizirani dve sivi coni, vsi zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi pa delajo v 12-urnih izmenah. Zaradi slabšanja epidemiološke slike je dom na obeh lokacijah, v Slovenski Bistrici in v Poljčanah, zaprt za obiske in nenujne izhode stanovalcev.

Na obeh lokacijah so na voljo videoklici, tako da so lahko svojci in stanovalci povezani vsaj na ta način. »Stanovalci se dobro počutijo. Zaposleni se zavedamo velike odgovornosti za zdravje in varnost naših stanovalcev in zanje dobro skrbimo in skrbno spremljamo njihovo zdravstveno stanje. Želimo si, da bi se še naprej uspešno spopadali s koronavirusom in preprečili nadaljnje okužbe v domu,« so še sporočili iz vodstva doma dr. Potrča. (B. Petelinšek)