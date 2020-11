V domu za starejše v Sl. Bistrici zdaj 15 okuženih stanovalcev

V zadnjih dveh tednih se je število okuženih stanovalcev v domu za starostnike v Slovenski Bistrici precej povečalo.

»Imamo 15 stanovalcev z aktivno okužbo, ki so vsi nameščeni v rdeči coni. Nihče od njih nima simptomov covida-19 in vsi se dobro počutijo,« je danes sporočila direktorica Iva Soršak. Toda stanje oz. število okuženih se zdaj iz dneva v dan spreminja. Vpeljali so tudi redna testiranja vseh stanovalcev na vsake 3 do 4 dni, da bi čim prej ugotovili morebitno okužbo in ustrezno ukrepali. Enako pogosto bodo odslej testirali tudi vse zaposlene.

1 od 3

Organizacija dela je zahtevnejša

Trenutno imajo v domu v Sl. Bistrici vzpostavljeni dve sivi coni (v I. in II. nadstropju) in rdečo cono v pritličju doma (kjer so bivalne enote stanovalcev z demenco in prostori dnevnega centra).

»Organizacija dela je zelo otežena, saj tisti, ki delajo v rdeči coni, ne morejo delati v sivih conah. Pojavljajo se tudi bolniški staleži iz drugih razlogov. V karanteni so trenutno trije zaposleni,« pojasni direktorica in doda, da so v delo nedavno vključili štiri prostovoljke, angažirali so tudi študente zdravstvene nege ter študentko medicine. »Za zdaj zadeve še obvladujemo, je pa za vse zaposlene prisotnost okužbe v domu izjemno naporna. S skupnimi močmi premagujemo vsakodnevno stisko posameznikov, enako velja za stanovalce. Vsi si zaslužijo iskreno zahvalo in pohvalo.«

Pohvali pa tudi številne druge institucije in posameznike, ki v teh dneh pomagajo na različne načine: »Zahvala gre tudi Občini Sl. Bistrica in Občinskemu štabu CZ, ki nam pomaga z opremo, njihov bivalnik, ki smo ga dobili že v oktobru, zdaj uporabljamo za skladišče opreme. Zahvaljujemo se tudi PGD Zg. Bistrica, ki so razkužili pomembne prostore v domu. Dobro sodelujemo tudi z ZD Slovenska Bistrica, posebej z dr. Hren Jernejem in z obema domskima zdravnikoma, dr. Keršičem v Enoti SLB in z dr. Colaričem v Domu Poljčane. Vse ukrepe, vključno s testiranji usklajujemo in izvajamo v skladu z navodili NIJZ in vodje regijske koordinatorke skupine za mariborsko območje, dr. Kotnik Kevorkijanove.«

Brez druženj in skupnih obedov

Da bi zajezili širjenje virusa, je zdaj v domovih bistveno drugače: tudi v sivih conah stanovalcem priporočajo, da se ne družijo in da ostajajo v svojih sobah. V njih tudi obedujejo. Prepovedano je tudi druženje med zaposlenimi.

Zaposleni se trudijo stanovalcem v tem času nuditi psihično podporo. Ob tem pa so svojce in prijatelje stanovalcev pozvali, naj redno po telefonu kličejo svojce, jim morda napišejo pismo, pošljejo fotografijo ali video posnetek … Seveda tudi omogočajo vzpostavitev video klicev s stanovalci.

Kako pa je v Poljčanah?

V Domu dr. Potrča Poljčane za zdaj nimajo okužbe pri stanovalcih. Pred časom je bila zaznana okužba pri eni zaposleni, prav danes so bili obveščeni, da je pozitivna še ena sodelavka. (B. Petelinšek)