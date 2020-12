V domu za starejše v Poljčanah se okužbe še širijo, v Sl. Bistrici je večina stanovalcev že zdravih

Iz doma za starostnike v Slovenski Bistrici dva meseca po prvi okužbi prihajajo spodbudne novice: večina okuženih stanovalcev je že ozdravelo.

»Moram reči, da smo v Slovenski Bistrici glavnino vsega hudega že prestali. Trenutno imamo samo še 9 aktivno okuženih stanovalcev. Od vseh 98, kolikor je bilo okuženih, jih je 77 že ozdravelo. Žal pa je zaradi covida 12 stanovalcev umrlo,« pravi direktorica Iva Soršak.

Kmalu bo spet kot prej

Na začetku decembra so v bistriški enoti praznovali sedmo obletnico delovanja. Prav ta dogodek je bil, kar se tiče vzdušja v enoti, prelomen, saj so obenem napovedali tudi skorajšnje normalno delovanje. Rdeča cona še ostaja, toda skoraj vse bivalne enote bodo kmalu razglašene za t.i. belo cono. Siva cona bodo le še posamične sobe, kjer so stanovalci s sumom na okužbo oz. okužbe doslej še niso preboleli.

Spet bodo možno obiski

V tem tednu bodo spet lahko sprejeli naročene obiskovalce, svojci bodo spet lahko videli svoje drage. Praznični december bo tako tudi v bistriškem domu dosti bolj prijazen in vesel mesec, kot sta bila minula dva, napoveduje Soršakova: »Seveda v omejenih pogojih bomo lahko praznovali vse praznike, kar bo v veliko veselje našim stanovalcem, njihovim svojcem in tudi za nas zaposlene bo to pomenilo, da si bomo nekoliko lahko oddahnili od napornih tednov, ki so za nami.«

V Poljčanah se okužbe še širijo

Še vedno pa ostajajo naporni dnevi v domu v Poljčanah. Tam se število okužb po vsakem testiranju nekoliko poveča. »Vendar tudi tam niso tako slabe razmere, kot bi pričakovali,« ocenjuje direktorica: »Trenutno je aktivno okuženih 36 stanovalcev, vseh skupaj je bilo do zdaj 78. Umrlo pa nam je zaradi covida 7 stanovalcev. V Poljčanah kljub vsem ukrepom pričakujemo še nadaljnje širjenje okužb.«

Dom ostaja še zaprt za obiske in nenujne izhode stanovalcev. Omogočajo pa obiske, ko gre za paliativno oskrbo stanovalcev, omogočen je tudi obisk duhovnika, če kdo to želi.

Kaj pa med zaposlenimi?

Z virusom se je v Domu dr. Potrča doslej okužilo tudi 50 zaposlenih, ozdravljenih je 27. Večina je covid prebolevala doma, posamezniki brez simptomov so tudi delali, a le v rdečih conah.

V teh izrednih razmerah so v domu veseli pomoči: za teden dni jim je Zdravstveni dom Sl. Bistrica posodil diplomirano medicinsko sestro. CUDV Dobrna jim je za 14 dni posodil štiri zdravstvene tehnike in čistilko.

Stiske in odzivi iz okolja

Zaprtje domov in prepoved socialnih stikov je močno zarezalo v življenje in delo v domovih. Vse to in vzpostavitev con predstavlja za stanovalce, svojce in tudi za zaposlene izredno velike osebne stiske. Življenje se je tako rekoč ustavilo, za stanovalce ni v tem času mogoče prirejati nobenih skupnih dejavnosti, druženj …

Na stisko se odziva tudi okolje; s spodbudnim pismom zahvale se je nanje obrnil župan Slovenske Bistrice, otroci in vrtcev in šol pošiljajo stanovalcem risbice, razveselile so jih tudi donacije domačega Lions kluba, čebelarjev … (B. Petelinšek)