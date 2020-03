V domovih za starejše v Poljčanah in Slovenski Bistrici so skrajno previdni

V domovih za starejše v Poljčanah in Slovenski Bistrici so izredno previdni. Oba domova sta že od sobote zaprta, omejili so tako izhode stanovalcev kot obiske svojcev. Na obeh lokacijah imajo pripravljeni večji sobi za izolacijo. Če bo potrebno, jih bodo zagotovili še več.

Zaposleni delajo še po normalnem urniku. Seveda pa so vse maksimalno zaščitili, tako da lahko varno opravljajo svoje delo, je povedala direktorica doma dr. Potrča, Ivanka Soršak: »V teh dneh sta bila v domu Poljčane in v domu Sl. Bistrica dva suma na okužbo, vendar sta oba ovržena in tako lahko rečem, da nimamo nobene potrjene okužbe s koronavirusom tako za zaposlene in za stanovalce.

Trudijo se olajšati stiske

Sicer pa se v domu Poljčane od torka stanovalci prehranjujejo v sobah. Večjih druženj ne priporočajo. Sestanki med zaposlenimi potekajo preko videokonferenc. Sodobna tehnologija pa tudi stanovalcem omogoča stik s svojci.

»Tako smo tudi stanovalcem omogočili videoklic s svojci. Prizori so bili zelo ganljivi; eni in drugi so jokali na vsaki strani telefona … Trudimo se, da bi vsem nekako olajšali te stiske ob omejenem gibanju in ob omejenih aktivnostih,« je dejala direktorica Iva Soršak. (B. Petelinšek)