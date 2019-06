V dobrem mesecu še peta zmaga Makolčana Tima Gajserja

Motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v nemškem Teutschenthalu. Danes je bil znova najhitrejši v obeh vožnjah. Na drugem in tretjem mestu sta dirko končala Švicar Arnaud Tonus in Francoz Gautier Paulin.

Za Makolčana je to peta zaporedna zmaga in šesta v sezoni. Po dobri polovici sezone je tako glavni kandidat za osvojitev naslova svetovnega prvaka. S 441 točkami ima izdatno prednost pred Antoniom Cairolijem (358) – Italijan danes ni vozil. Sezona se bo nadaljevala čez dva tedna v Indoneziji.

Foto: HRC