Turistični trendi. Spoznavali so jih na prvi konferenci z naslovom V dialogu s turizmom, v organizaciji Zavoda Celeia Celje.

Na premierni konferenci V dialogu s turizmom so predavatelji predstavili turistične trende v Sloveniji v tem letu, smernice trženja umetnosti in kulture, novo strategijo razvoja kulture v Mestni občini Celje (MOC) ter programske smernice Zavoda Celeia Celje. Posebna pozornost je bila namenjena trajnostnemu poslovanju in uporabi vertikalnega videa v promociji turističnih in kulturnih produktov.

Generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Dubravka Kalin, je poudarila pomen povezovanja v turizmu ter predstavila razvojne spodbude, ki jih bodo namenili temu sektorju. Vodja raziskav v Slovenski turistični organizaciji, Romana Zorman, je izpostavila kulturni turizem kot pomemben del evropskega turizma. Dr. Bojan Cvelfar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, je predstavil glavne poudarke nove strategije za kulturo v MOC, ki vključuje šest strateških ciljev. Glavne programske usmeritve na področju turizma, kulturnih prireditev, varovanja dediščine in mestnega marketinga pa je zbranim podala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Konferenco so zaključili s tematikami pridobivanja okoljskih certifikatov, digitalnega zgodbarjenja in učinkovite komunikacije z novimi generacijami ter uporabi videov na družbenih omrežjih.