V Dežnem večer poezije pod zvezdami

Ob polni luni, na idilični lokaciji z izjemnimi ljudmi. Tako so v ponedeljek, 17. junija, v vasi Dežno v občini Makole zaorali v ledino projekta Poezija pod zvezdami.

Večer je organiziral Zavod Ma-kole skupaj z Danijelo Dacinger. Voditelja sta z domačnostjo razbila tremo lokalnim pesnikom pred javnim nastopom. Predstavilo se je pet pesnikov; Brigita Galun, Dušica Kores, Zdenka Detiček Opič, Vida Debelak in osrednji gost Dani Rajh. Poezijo so prebirali pozno v noč oz. do naslednjega jutra skupaj z mnogimi obiskovalci.

Ta prijetni kulturni dogodek so omogočili mnogi podporniki, bodisi z gostoljubnostjo, pogostitvijo, darili, prisotnostjo ali besedo podpore. Vsem so hvaležni za pomoč pri projektu in jim že kličejo: »Vidimo se spet naslednje leto ob polni luni na isti lokaciji.«

