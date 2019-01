V destinaciji Rogla-Pohorje z novim letom višja turistična taksa

Sredi marca lani je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je prinesel kar nekaj novosti tudi na področju turističnih taks. To so v občini Zreče maja s sprejemom odloka na seji občinskega sveta nekoliko dvignili, in sicer z 1,26 evra za nočitev na osebo na dan na 1,6 evra. Nova cena takse, ki je začela veljati s 1. januarjem, pa je sicer 2 evra, saj je temu treba prišteti še 25 odstotkov na novo uvedene promocijske takse, ki jo Občina mora odvajati Slovenski turistični organizaciji za celovito promocijo. Na dva evra so turistično takso z novim letom dvignili tudi Konjičani in Vitanjčani, saj so jo znotraj turistične destinacije Rogla-Pohorje poenotili.