V Centru Noordung o ruskem letalskem konstruktorju Ciolkovskem

V Centru Noordung v Vitanju se po nekajmesečnem mrtvilu zaradi epidemije koronavirusa znova vrstijo dogodki, s katerimi želijo povečati prepoznavnost centra v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Med odmevnejše sodi odprtje razstave z repliko vesoljske obleke, ki jo je nosil Neil Armstrong, zato si bodo po besedah direktorja Dominka Kobolda tudi v prihodnje prizadevali za čim bolj ambiciozne projekte in dogodke.

Tako že ta petek zvečer pripravljajo predstavitev in pogovor o življenju Konstantina Edvardoviča Ciolkovskega, velikega ruskega matematika, fizika, letalskega in raketnega konstruktorja, inženirja, pedagoga in pisatelja. Skozi delo velikega misleca bo obiskovalce vodila Tatjana Tomažin Dakić, ki že nekaj let ljubiteljsko raziskuje tematiko ruskega kozmizma v katerega prištevajo tudi izjemnega Ciolkovskega.

Za bolj dinamično dogajanje bodo poskrbeli z vključitvijo arhivskih video prispevkov, fotografij, grafik, pa tudi aforizmov in pesmi, pisem in odlomkov iz njegovih del. Posebni gost večera bo Kuzmin Lev Valentinovič, inženir elektrotehnike, specialist za projektiranje anten za vesoljske naprave, ki je dolga leta delal na področju vesoljske industrije.

