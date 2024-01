V Centru Noordung lahko odslej skozi igro rešimo svet

V Centru Noordung so z novim doživetjem, ki so ga poimenovali Misija: Pobeg v vesolje, poskrbeli za zanimivo popestritev ponudbe.

Novo doživetje so včeraj odprli v vitanjskem Centru Noordung. O novosti in njenem pomenu so spregovorili predsednik Sveta zavoda Centra Noordung dr. Jernej Štromajer, direktorica Centra Neža Pavlič Brečko in vitanjski župan Andraž Pogorevc.

Misija: Pobeg v vesolje je igrificirano doživetje z elementi sobe pobega, ki so ga v Centru Noordung zasnovali v sodelovanju s podjetjem Enigmarium. Naloga udeležencev je, da se vkrcajo na vesoljsko postajo in jo rešijo pred strmoglavljenjem na Zemljo.

Igra, v kateri lahko sodelujejo največ štirje igralci, nas tako pelje skozi več prostorov Noordungove ‘vesoljske postaje’. Vsak prostor prinaša nove izzive in naloge. Podobno kot v sobi pobega je čas omejen, tukaj na pol ure, igralcem so na voljo namigi.

Več in podrobneje o novosti pa jutri v reportaži v novi številki lokalnega časopisa NOVICE. (NK)