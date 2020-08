V centru Celja razstava zlatih nogometašev

22. julij 2020 bo za vselej zapisan v zgodovino celjskega športa, saj je na ta dan Nogometni klub Celje osvojil naslov državnega prvaka. V zahvalo so Zavod Celeia Celje, Muzej novejše zgodovine Celje in Zgodovinski arhiv Celje na Krekovem trgu postavili razstavo, na kateri si lahko ogledate nekaj veličastnih utrinkov zgodovinske tekme med Celjem in Olimpijo ter lanskoletno razstavo ob 100-letnici nogometa v Celju.

Razstava pred Celjskim domom je na ogled do 14. septembra. Na panojih lahko mimoidoči spoznajo 100-letno zgodovino celjskega nogometa ter nekaj najboljših fotoutrinkov tekme med Celjem in Olimpijo, po kateri je bilo 22. julija v knežjem mestu ogromno veselja.

Panojska razstava ob lanskoletni stoti obletnici nogometa v Celju z naslovom ‘Hej, bratje čili, židane volje, hitro le ven, na zeleno polje’ je nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje in Muzeja novejše zgodovine Celje oziroma avtorjev dr. Boruta Batagelja in Sebastjana Webra. Po koncu razstave so panoji svoje mesto našli v prostorih stadiona Z’dežele, kjer so krasili klubski hodnik.

Po osvojenem naslovu državnega prvaka NK Celje so se v Celju hitro dogovorili, da obudijo omenjeno razstavo in jo podaljšajo v 22. julij – v dan, ki je bil zgodovinski za celjski šport, ter na ta način počastijo velik uspeh NK Celje. Na dodatnih dvanajstih panojih so najboljši utrinki tekme po izboru NK Celje.