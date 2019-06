V Celju znova Festival Celjski grad

V Celju so lani prvič organizirali Festival Celjski grad. Dobro obiskani dogodki so razlog, da Mestna občina Celje, Zavod Celeia Celje in Hiša kulture Celje s projektom nadaljujejo tudi letos. Obiskovalci se letos med 14. junijem in 5. julijem nadejajo edinstvenega doživetja, zanimivih glasbenih vsebin. Rdeča nit letošnjega festivala je slovanska duša, novost pa sta dva odra, veliki in mali.

Veliki oder

Gibonni, Siddharta, Muzikal Veronika Deseniška, Jugonostalgija z Ladom Leskovarjem, Perico Jerkovićem in Balkan Boys

Mali oder

Nana Milčinski, Ruski akademski orkester ljudskih inštrumentov, Katalena, Vesna Pisarović

V ceno vstopnice je vključen brezplačen avtobusni prevoz s stare avtobusne postaje.