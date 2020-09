V Celju zmagala Janja Garnbret in Matic Kotar

Celje je bilo prizorišče druge tekme državnega prvenstva v športnem plezanju. Športni plezalci so se tokrat merili v hitrosti. V konkurenci članic je slavila olimpijka Janja Garnbret, sicer članica šaleškega odseka, med člani pa je zmagal član kamniškega kluba Matic Kotar.

Garnbretova, ki je lani zablestela z osvojenimi naslovi svetovne prvakinje v težavnosti, balvanih in kombinaciji, je v finalu za zmago premagala Lucijo Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica). Maja Majcen (ŠPO Celje) je bila četrta, Maja Kramberger (AK Impol Slovenska Bistrica) pa peta. Prvi favorit domačega celjskega odseka Jernej Kruder se je moral po slabšem polfinalu zadovoljiti s tretjim mestom. Na peto mesto se je uvrstil Nik Golej (ŠPO Celje).Tekmovali so tudi v mlajših starostnih kategorijah.

Tudi naslednja tekma državnega prvenstva bo v Celju, ko se bodo plezalci 4. oktobra znova pomerili v hitrosti.

Foto: plezalnicentercelje.si

Oglas