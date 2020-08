V Celju že tretji poletni hokejski kamp

Hokejski klub TRUE Celje je v sodelovanju z Akademijo Powerplayers Ota Haščaka organiziral že tretji poletni hokejski kamp. Kamp so pripravili sredi avgusta na drsališču v Mestnem parku, udeležilo pa se ga je 62 otrok v starosti 10 do 16 let iz Slovaške, Hrvaške in Slovenije.

Pod vodstvom trenerja akademije Ramona Kerate in celjskega trenerja Domna Ramšaka so otroci opravili 10 treningov na ledu in 10 suhih treningov. Treningi so služili kot priprava na prihajajočo sezono, poudarek pa je bil na izpopolnjevanju tehnike drsanja in obvladovanju palice. Poleg hokejskih veščin so otroci sklenili obilico novih prijateljstev ter spoznali znamenitosti Celja.

Z pričetkom šolskega leta Hokejski klub TRUE Celje pričenja z vpisom v šolo drsanja in hokeja na ledu. (UC)