V Celju že nameščajo praznično razsvetljavo

Še slab mesec nas loči od najbolj pravljičnega meseca v letu, decembra. Delavci celjskega Elektrosignala so v knežjem mestu že začeli z namestitvijo božično-novoletne razsvetljave. Kot pojasnjujejo na Mestni občini Celje dotrajane okrasne elemente nadomeščajo samo z LED svetlobnimi lučkami, za krasitev pa uporabljajo tople bele barve.

Lani je Mestna občina Celje za praznično krasitev mesta namenila okoli 80.000 evrov, letošnji stroški pa naj bi bili primerljivi z lanskimi.

Za letošnje Pravljično Celje v Zavodu Celeia napovedujejo domače in tuje glasbene skupine, ki bodo nastopile z različnimi glasbenimi žanri od popa, rocka, filmske glasbe, evergreenov in hip hopa. Glede glasbenih gostov ostajajo še skrivnostni, bosta pa glavna koncertna odra tudi letos umeščena na Glavni in Krekov trg.

Nekaj novosti se obeta tudi v decembrski kulinarični ponudbi, več pa v jutrišnjem Celjanu.