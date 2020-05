V Celju že desetletje od prve robotsko asistirane operacije

V začetku maja je minilo deset let od prve robotsko asistirane operacije prostate v Splošni bolnišnici Celje in v Sloveniji. Izvedel jo je celjski zdravnik, specialist urologije, Sandi Poteko, dr. med. V tem času so naredili 2.299 uroloških robotskih operacij, nabor pa so razširili še na operacije na ledvicah, sečevodih, mehurju in nadledvični žlezi. Robotsko asistirano kirurgijo so v zadnjih petih letih postopno uvajali tudi na področje abdominalne kirurgije, kjer so do sedaj opravili 71 posegov na debelem črevesu in danki. Ker prvi robotski sistem zaradi odločitve proizvajalca ni imel več možnosti nadaljnjega vzdrževanja, so leta 2018 kupili novega.

V tem obdobju je bolnišnica vložila veliko lastnih sredstev v zagotovitev materialne opreme, potrebnega vzdrževanja, zagotovitev izobraževanja kadrov različnih profilov ter v zagotovitev učinkovite organizacije in logistike prilagojene robotski kirurgiji. Za področje urologije imajo usposobljene tri samostojne operaterje, eden je usposobljen za operacije na področju abdominalne kirurgije. Poleg njih je za delo z robotskim sistemom usposobljenih tudi 6 asistentov, več ekip inštrumentark in anestezije, ki je za področje robotsko asistiranih operacij specifična ter ekipo na patologiji.

Ko so v Splošni bolnišnici Celje pred desetimi leti v svoje delo uvedli robotsko asistirano kirurgijo, so s tem razburili kar nekaj duhov. Zaradi prepričanja, da lahko novo tehnologijo in drage tehnološke rešitve v dejavnost prva uvajata le klinična centra, so si dolga leta morali prizadevati za to, da jim je uvedbo nove in dražje tehnologije, skozi ceno opravljene storitve, priznala tudi zavarovalnica. Sprva le za radikalne odstranitve prostate, po devetih letih obstoja tehnologije v Sloveniji, pa tudi za ostale operacije na področju urologije in abdominalne kirurgije.