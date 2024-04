V Celju zaključili 37. Roševe dneve

37. Roševi dnevi - Foto Dejan Petrovič 1 od 5

Prejšnji teden so se v dvorani Glasbene šole Celje s posebno prireditvijo zaključili 37. Roševi dnevi. Na njej je pet finalistk literarnega natečaja prejelo zlata priznanja in knjižne nagrade.

Poslanstvo projekta ostaja srečanje mladih literarnih ustvarjalcev iz vse Slovenije in zamejstva ter ohranjanje spomina na častnega člana Celja, Frana Roša, pesnika, pisatelja in dramatika.

Prispelo je manj del kot prejšnja leta

Letos so na literarni natečaj prispela dela 39 mladih avtorjev, izmed katerih se je strokovna komisija odločila za 20 najboljših in med njimi izbrala pet finalistov. Tudi letos so prevladovale pesmi, nastalo jih je kar 28, komisija pa je lahko prebrala tudi 14 proznih besedil in eno dramsko. »Število prijav se je občutno zmanjšalo, kar nas opozarja, da se moramo za mlade bralce in literate še posebej potruditi. Za vsakega posameznika posebej,« je povedala Barbara Rigler, producentka za literarno dejavnost JSKD in odgovorna urednica revije Mentor.

Strokovno komisijo sta sestavljali Mateja Gomboc, pisateljica, prevajalka, avtorica učbenikov za slovenski jezik in profesorica, ter Katarina Gomboc Čeh, pesnica, pisateljica, jezikoslovka in profesorica. Finalistke so postale Julija Gorišek iz OŠ Rovte, Neža Selič iz OŠ Štore, Mija Šterk iz OŠ Frana Roša Celje, Nuša Šuster iz OŠ Hudinja in Živa Toplak iz OŠ Šmartno. »Tudi letos so besedila dvajsetih najboljših avtorjev, med njimi petih finalistov, objavljena v posebnem zborniku, ki tokrat nosi naslov Naprej in navzgor,« je povedala Mojca Pliberšek, učiteljica na OŠ Frana Roša, pomočnica pri organizaciji Roševih dni, ki nam je zaupala več tudi o samem dogajanju. Podelitev nagrad namreč ni bil edini zanimiv dogodek tisti dan. Kaj vse se je dogajalo pred podelitvijo in kdo je dogodek dejansko organiziral preberite v Celjanu, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov.