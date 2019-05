Cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že četrto leto zapored- Tudi v Celju, kjer je povpraševanja po stanovanjih trikrat več kot ponudbe. Cene rabljenih stanovanj so v Celju po približno 1.250 evrov za kvadratni meter, cene hiš pa se gibljejo od 80.000 do 300.000 evrov. V Celju bodo kmalu začeli tudi z gradnjo šestih večstanovanjskih objektov.

Več in podrobneje o prodaji in nakupu stanovanj in hiš tudi v aktualnem Celjanu.