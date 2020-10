V Celju uspeli izpeljati slovensko – francosko poslovno srečanje

Skupina Celje International je v Celjskem domu v sodelovanju s Francosko-slovenskim poslovnim klubom uspešno izvedla poslovno srečanje na temo sodelovanja francoskih in slovenskih podjetij.

Podjetnike in druge goste je uvodoma nagovorila podžupanja Breda Arnšek. Med drugim je povedala: »Gospodarstvo je nedvomno steber vsake družbe, tudi v Celju se tega zavedamo. To zavedanje je še posebej pomembno v negotovih časih, gospodarstvo pa je treba ustrezno podpreti. Mestna občina Celje je to letos med drugim naredila s povečanimi sredstvi v razpisu za pomoč celjskemu gospodarstvu.« Poudarila je tudi, da si želimo pod celjsko blagovno znamko Celje International organizirati še veliko mednarodnih poslovnih dogodkov in tako pomagati celjskemu in slovenskemu gospodarstvu.

Veleposlanica Republike Francije v Sloveniji nj. eksc. Florence Ferrari je predstavila poglavitne gospodarske sektorje, ki so zelo zanimivi za sodelovanje s slovenskimi podjetji. Prav tako je predstavila francosko poslovno kulturo in skupne izzive, ki nas čakajo v prihodnje glede na resno zdravstveno situacijo v Evropi in svetu.

Sodelujoči poslovneži

Na okrogli mizi so sodelovali poslovneži Leon Lozar (predsednik Slovensko-francoskega poslovnega kluba), Matej Balažic (Balmar, d. o. o., direktor) in Andrew Hunt Vodopivec (poslovni svetovalec za francoski trg). Predstavili so poglavitne značilnosti francoskega trga, praktične primere priprav na sestanke s francoskimi partnerji, potek pogajanj, na kaj je potrebno biti pozoren pri poslovanju s Francozi in seveda priložnosti za naša podjetja na zelo zanimivem, več kot 60 milijonskem francoskem trgu.

Skupna ugotovitev vseh prisotnih je bila, da je potrebno biti inovativen, proaktiven in sprejeti izzive, ki jih ponuja poslovno sodelovanje s Francijo. (UC)