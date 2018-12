V Celju tradicionalno podelili Zlato vrtnico in Metlo 2018

Turistično in kulturno društvo Celje je sinoči v Galeriji Kvartirna hiša pripravilo zaključno prireditev, že 49. podelitev priznanj Zlata vrtnica in Metla 2018. Vsako leto jih tradicionalno podarjajo za lepo urejeno okolje in skrbno negovano cvetje. Zlato vrtnico je prejel obnovljeni Dvorec Lanovž, metlo pa tokrat lastniki objekta na Razlagovi 14 v Celju. Vse skupaj so podelili 32 priznanj.

Pri izboru nagrajencev za vse vrste priznanj so v društvu upoštevali predloge, ki so prispeli na naslov društva s strani različnih celjskih organizacij, društev in posameznikov ter lokalnih skupnosti.