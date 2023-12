V Celju srečanje mladih novinarjev

Na dvodnevnem srečanju mladih novinarjev in njihovih mentorjev na Celjski koči se je pred nedavnim uradno začela druga slovenska sezona projekta Mladina piše (Jugend schreibt), ki poteka pod okriljem enega najbolj znanih svetovnih časopisov.

Discover Slovenia in Frankfurter Allgemeine Zeitung (Odkrijte Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung) je del projekta po vsem svetu branega in vplivnega nemškega časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), v katerem se mladi in njihovi učitelji iz vse Evrope eno leto preizkušajo v vlogi novinarjev. V dobrih treh desetletjih delovanja se je projekta udeležilo okoli 2000 mladih, ki so v FAZ objavili članke in reportaže, od leta 2020 pa projekt poteka tudi v Sloveniji. Pokroviteljstvo sta z letošnjim letom prevzela Mestna občina Celje in Zavod Celeia Celje, ki sta 20. in 21. novembra na Celjski koči pripravila dvodnevno uvodno srečanje tokratne ekipe mladih novinarjev in njihovih mentorjev.

Sodelovalo 30 učencev

Skupaj je sodelovalo 30 učencev in dijakov, ki prihajajo iz Osnovne šole Lava, Osnovne šole Frana Roša, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, Gimnazije Celje – Center, II. gimnazije Maribor, Šolskega centra Ptuj in OŠ Videm pri Ptuju.

Projekt predstavlja izjemno priložnost za predstavitev številnih zgodb iz preteklosti in sedanjosti mesta in regije, ki bodo dosegle širok krog bralcev v nemškem in svetovnem prostoru. Poleg široke prepoznavnosti Celja in širše regije pa prinaša projekt tudi priložnosti za ustvarjanje medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter bogato izkušnjo za naše mlade, ki bodo skozi pestrost raziskovalnega in novinarskega dela spoznavali ter razvijali svoje potenciale in znanje.